Журналістка виграла конкурс «Фотограф року птахів» із зображенням 4 тисяч мертвих пташок

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У конкурсі «Фотограф року птахів» у 2024 році перемогла канадська журналістка Патрісія Хомоніло із зображенням 4 тисяч птахів, що загинули від зіткнення з вікнами в Торонто. Загалом на цьогорічному конкурсі представили майже 23 тисячі фоторобіт.

Про це йдеться на сайті конкурсу.

«Коли світи стикаються», авторка Патриція Хомоніло.

Фотографія з назвою «Коли світи стикаються» посіла перше місце. Вона демонструє ризики, які несуть для птахів міські будівлі та поверхні, що відбивають світло. Відбите світло становить серйозну загрозу для птахів. Для птаха такі поверхні, наприклад вікна, можуть здаватися продовженням ландшафту, що лишається за ними, — і вони врізаються в них на високій швидкості.

«Щороку понад мільярд птахів гине лише в Північній Америці через зіткнення з вікнами», — каже Патрісія Хомоніло.

Конкурс має багато інших категорій, у яких визначили окремих переможців у кожній з номінацій. У «Найкращій комедійній фотографії птаха» у 2024 році було три призові місця. Золото отримала Надя Хак зі США з роботою «Сучасна танцівниця», срібло — Роберт Глокнер зі США, який сфотографував сову в дуплі й назвав світлину «Відкриті двері», бронзу — Гері Коллієр з Великої Британії з груповим портретом птахів під назвою «Шоломники готуються спати».

«Сучасна танцівниця», авторка Надя Хак.

«Відкриті двері», автор Роберт Глокнер.

«Шоломники готуються спати», автор Гері Коллієр.

У номінації «Міські птахи» теж було три призові місця. Перемогу здобув фотограф із Польщі Гжегож Длугош з роботою «Зрадлива подорож», на якій сімейство птахів переходить дорогу перед автівкою, срібло — угорський фотограф Болдізар Сюч, який сфотографував птахів на одному з поверхів будинку і назвав фото «Квартира», бронзу отримав чеський фотограф Томаш Грім зі світлиною «Ворони дивляться телевізор».

«Зрадлива подорож», автор Гжегож Длугош.

«Квартира», автор Болдізар Сюч.