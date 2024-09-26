FT: Саудівська Аравія збільшить видобуток нафти — це знизить ціну на неї

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Саудівська Аравія готова збільшити видобуток нафти і відмовитися від своєї неофіційної цільової ціни в $100 за барель сирої нафти. Це призведе до тривалого періоду зниження цін, що вплине, зокрема, на доходи Росії.

Про це пише Financial Times із посиланням на джерела.

Навіть сама новина про перспективу Ер-Ріяду відмовитися від неофіційної цільової ціни спричинила падіння цін на нафту в середньому на 2%, акції нафтових компаній впали на 3,5%.

Найбільший у світі експортер нафти, Саудівська Аравія планує почати збільшувати видобуток з 1 грудня цього року. Це серйозна зміна, оскільки з листопада 2022 року країна спонукала інших членів ОПЕК+ скорочувати видобуток — хотіла зберегти високі ціни.

У 2022 році середня ціна на нафту Brent, яка є міжнародним еталоном, становила $99 за барель — це рекорд за попередні вісім років. Причиною стало повномасштабне вторгнення РФ в Україну, що сколихнуло ринок. Однак потім ціна впала. У вересні 2024 року Brent у середньому коштувала $73 за барель.

Міжнародний валютний фонд підрахував, що Саудівській Аравії потрібно продавати нафту по $100 за барель, щоб балансувати бюджет — наслідний принц Мухаммед бін Салман фінансує кілька мегапроєктів, що є основою амбітної програми економічних реформ.

Утім, Ер-Ріяд вирішив, що не хоче поступатися часткою ринку іншим виробникам, і вважає, що має достатньо альтернативних варіантів фінансування, аби пережити період зниження цін.

Десять років тому Саудівська Аравія збільшила видобуток нафти, намагаючись завадити швидкому розвитку промисловості США. А нещодавно королівство прагнуло максимізувати доходи, скорочуючи виробництво. Це час від часу посилювало напруженість у відносинах зі США, які намагалися (безуспішно) змусити Ер-Ріяд збільшити виробництво у 2022 році після початку повномасштабної російсько-української війни.

Саудівська Аравія зараз викачує 8,9 мільйона барелів на добу, що є найнижчим рівнем з 2011 року. І планує збільшувати свій місячний видобуток додатково на 83 тисячі барелів на день щомісяця з грудня. Тобто до грудня 2025 року вона може підвищити видобуток на мільйон барелів на добу — до 9,9 мільйона.

Росія отримує суттєву частку доходів у бюджет за рахунок продажу нафти й залежить від високих цін на неї, адже за допомогою нафтодоларів країна, зокрема, фінансує війну проти України.

Хоч обмеження і цінова стеля на нафту в $60, запроваджена країнами G7 («Великої сімки»), мали зменшити приплив до РФ цих нафтодоларів, Кремль все ж адаптувався до санкцій. І, наприклад, у травні 2024 року надходження до російського державного бюджету від нафти зросли майже на 50% проти минулого року. Це також повʼязано зі зростанням цін на нафту. Збільшення видобутку в Саудівській Аравії може серйозно нашкодити російському бюджету.