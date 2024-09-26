Велика Британія ввела санкції проти суден та організацій, повʼязаних із російським СПГ

Новини

Велика Британія ввела санкції проти пʼяти суден і двох повʼязаних з ними компаній, які беруть участь у транспортуванні російського скрапленого природного газу (СПГ), зокрема з флагманського російського проєкту «Арктик СПГ 2».

Про це йдеться на сайті британського уряду.

СПГ є важливим джерелом фінансування війни РФ в Україні. Росія планує наростити свої доходи від СПГ, прагнучи збільшити свою частку на світовому ринку СПГ з 8 до 20%.

На початку цього року Велика Британія запровадила санкції проти «Арктик СПГ 2» разом зі США та ЄС. Відтоді проєкт був змушений скоротити виробництво. Тепер Британія націлилась на судна і компанії, задіяні в російському СПГ-секторі.

Під нові санкції потрапили такі судна:

Pioneer (IMO 9256602);

Asya Energy (IMO 9216298);

Nova Energy (IMO 9324277);

North Sky (IMO 9953523);

SCF LA Perouse (IMO 9849887).

Також обмеження ввели проти двох компаній, повʼязаних з цими суднами:

Ocean Speddstar Solutions OPC — оператор і менеджер суден Pioneer і Asya Energy;

White Fox Ship Management — оператор і менеджер судна North Sky.

Суднам, які потрапили під санкції, заборонено заходити в порти Великої Британії, їх можуть перенаправити, затримати або відмовити в реєстрації в Судновому реєстрі Великої Британії, а також анулювати чинну реєстрацію.

Загалом Велика Британія вже запровадила санкції проти 15 суден та організацій, задіяних у російському СПГ-секторі.