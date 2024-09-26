Байден оголосив про нову оборонну допомогу Україні на $7,9 мільярда

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Президент США Джо Байден 26 вересня оголосив про виділення Україні нової оборонної допомоги на загальну суму в $7,9 мільярда.

Про це йдеться на сайті Білого дому.

Зокрема, Байден санкціонував виділення $5,5 мільярдів в рамках президентських повноважень щодо скорочення озброєнь.

Також Пентагон виділить $2,4 мільярда на допомогу у сфері безпеки в рамках Ініціативи з надання безпекової допомоги Україні, яка забезпечить Україну додатковими засобами протиповітряної оборони, безпілотними авіаційними системами та боєприпасами класу «повітря-земля», а також зміцнить оборонно-промислову базу України та підтримає її потреби в технічному обслуговуванні та підтримці.

Окремо Байден підтвердив рішення надати Україні боєприпаси великої дальності JSOW.

Також він доручив Міністерству оборони США відремонтувати і надати Україні додаткову батарею зенітних ракетних комплексів Patriot, а тако додаткові ракети до них.

Крім того, Байден доручив розширити підготовку українських пілотів F-16, підготувавши ще 18 пілотів наступного року.

Він також повідомив, що Міністерство юстиції, Міністерство фінансів та Секретна служба США в координації з міжнародними партнерами сьогодні вжили заходів для руйнування глобальної криптовалютної мережі, завдяки якій Росія ухилялась від санкцій

«Наступного місяця я скличу в Німеччині зустріч Контактної групи з питань оборони України на рівні лідерів, щоб скоординувати зусилля понад 50 країн, які підтримують Україну в її захисті від російської агресії. Цими діями я даю чіткий сигнал: Сполучені Штати нададуть Україні підтримку, необхідну їй для перемоги у цій війні», — підсумував Байден.

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