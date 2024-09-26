Уночі ППО збила 66 Shahed і чотири ракети

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У ніч на 26 вересня ППО знищила 66 ударних дронів Shahed і 4 керовані авіаційні ракети Х-59/69. Ще 8 БпЛА локаційно втрачені, один повернувся в Росію.

Про це повідомили Повітряні сили України.

Telegram / Повітряні Сили ЗС України

Дрони збивали у Дніпропетровській, Харківській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Вінницькій, Хмельницькій, Івано-Франківській, Сумській, Полтавській, Миколаївській, Одеській, Херсонській та Харківській областях.

Загалом Росія випустила по Україні 78 безпілотників, 4 ракети Х-59/69 і 2 ракети невстановленого типу. Бойова робота досі триває.

Наслідки атаки

Вибухи лунали в низці міст України.

У Києві через падіння уламків дронів сталася розгерметизація газової труби та пожежа в багатоповерхівці. Пошкоджені 20 авто, дитячий садок.

На Одещині через російський ракетний удар загинула 62-річна жінка. У Запоріжжі росіяни поцілили в житлові будинки — постраждали вісім людей, зокрема 14-річний хлопець.

У Миколаївській області росіяни атакували енергетичну інфраструктуру.

В Івано-Франківській області пошкоджений обʼєкт критичної інфраструктури. Частина міста знеструмлена.