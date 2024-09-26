США виділили Україні новий пакет допомоги на $375 мільйонів

Новини

Getty Images

США виділили новий пакет військової допомоги Україні у розмірі $375 мільйонів. Він включає, зокрема, боєприпаси для HIMARS та артилерію.

Про це йдеться у на сайті Пентагону.

До пакету увійшли:

боєприпаси класу «повітря-земля»;

боєприпаси для HIMARS;

155-мм і 105-мм артилерійські боєприпаси;

ракети TOW ;

; протитанкові системи Javelin та AT-4;

бронетранспортери M1117;

броньовані авто MRAP;

легкі тактичні машини;

броньовані мостові системи;

стрілецька зброя;

патрульні катери;

саперна техніка та боєприпаси;

запасні частини, допоміжне обладнання, послуги, навчання та транспортування.

Це вже 66 транш обладнання, який адміністрація президента США Джо Байдена надасть Україні зі складів Міністерства оборони США, починаючи з серпня 2021 року.

Агентство Reuters пише, що 26 вересня Штати також планують оголосити про військову допомогу Україні на суму понад $8 мільярдів.

Джерела медіа кажуть, що адміністрація Джо Байден веде термінові переговори з Конгресом США, щоб використати $5,6 мільярда військової допомоги Україні до 30 вересня — кінця фінансового року. Вміст цього пакету ще в процесі формування.

Друге оголошення допомоги, ймовірно, стосуватиметься виділення $2,4 мільярда у межах програми оборонної допомоги для України, яка дозволяє адміністрації купувати зброю для України у компаній, а не вилучати її зі запасів США.