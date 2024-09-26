США виділили Україні новий пакет допомоги на $375 мільйонів
- Автор:
- Оля Березюк
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Getty Images
США виділили новий пакет військової допомоги Україні у розмірі $375 мільйонів. Він включає, зокрема, боєприпаси для HIMARS та артилерію.
Про це йдеться у на сайті Пентагону.
До пакету увійшли:
- боєприпаси класу «повітря-земля»;
- боєприпаси для HIMARS;
- 155-мм і 105-мм артилерійські боєприпаси;
- ракети TOW;
- протитанкові системи Javelin та AT-4;
- бронетранспортери M1117;
- броньовані авто MRAP;
- легкі тактичні машини;
- броньовані мостові системи;
- стрілецька зброя;
- патрульні катери;
- саперна техніка та боєприпаси;
- запасні частини, допоміжне обладнання, послуги, навчання та транспортування.
Це вже 66 транш обладнання, який адміністрація президента США Джо Байдена надасть Україні зі складів Міністерства оборони США, починаючи з серпня 2021 року.
Агентство Reuters пише, що 26 вересня Штати також планують оголосити про військову допомогу Україні на суму понад $8 мільярдів.
Джерела медіа кажуть, що адміністрація Джо Байден веде термінові переговори з Конгресом США, щоб використати $5,6 мільярда військової допомоги Україні до 30 вересня — кінця фінансового року. Вміст цього пакету ще в процесі формування.
Друге оголошення допомоги, ймовірно, стосуватиметься виділення $2,4 мільярда у межах програми оборонної допомоги для України, яка дозволяє адміністрації купувати зброю для України у компаній, а не вилучати її зі запасів США.