Спікер Палати представників Джонсон вимагає звільнення посла України в США
- Автор:
- Олександра Амру
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Getty Images
Спікер Палати представників США Майк Джонсон написав листа на імʼя президента Володимира Зеленського, в якому закликав звільнити посла України у Штатах Оксану Маркарову. Джонсон звинуватив її у ненадійності та неефективності як дипломата.
Про це повідомив він сам.
«Після організації партизанської кампанії у хиткому штаті [Пенсильванія] цього тижня, український посол Оксана Маркарова продемонструвала, що їй не можна довірити чесну й ефективну дипломатичну службу в цій країні. Президент Зеленський повинен її негайно усунути», — заявив Джонсон.
У листі Джонсон згадав слова Зеленського про те, що Україна не втручається у внутрішню політику США і не впливає на думку американців перед президентськими виборами в листопаді.
«Очевидно, цього тижня про цю мету забули, коли посол Маркарова організувала захід, під час якого ви відвідали американського виробника зброї», — написав він.
Джонсон зазначив, що завод, розташований у хиткому штаті Пенсильванія, разом із Зеленським відвідав прихильник Камали Гарріс — губернатор Пенсильванії від Демократичної партії Джош Шапіро, а республіканців під час візиту не було, тому що їх «спеціально не запросили».
«Візит очевидно був частиною політичної кампанії з метою допомогти демократам і явно є втручанням у вибори», — заявив Джонсон.
- Президент України розпочав свій візит до США з відвідування заводу в Пенсильванії, де виробляють артилерійські снаряди калібру 155 мм для Сил оборони України.