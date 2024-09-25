Reuters: Росія запустила секретний проєкт з виробництва дронів у Китаї

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Getty Images / «Бабель»

Росія створила в Китаї секретний проєкт із розробки та виробництва ударних дронів великої дальності для застосування у війні проти України.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела в європейській розвідці та документи.

Дочірня компанія російської державної оборонної компанії «Алмаз-Антей» — «Іжевський електромеханічний завод «Купол» — розробила нову модель безпілотника «Гарпія-3» та вже провела його випробування в Китаї за допомогою місцевих фахівців. Про це свідчить звіт, який «Купол» надіслав Міноборони Росії на початку цього року.

Зокрема «Купол» повідомив відомству, що він зміг запустити масштабне виробництво безпілотників на заводі в Китаї, щоб зброю можна було застосовувати в «спеціальній військовій операції» в Україні — так Росія називає своє повномасштабне вторгнення.

Міністерство закордонних справ Китаю повідомило Reuters, що не знало про такий проєкт, додавши, що в країні існує суворий контроль за експортом дронів.

«Гарпія-3» може подолати близько 2 000 кілометрів із навантаженням у 50 кілограмів.

За документами, створеними влітку, до штаб-квартири «Купола» в російському Іжевську надійшли вже принаймні сім бойових дронів, виготовлених у Китаї, зокрема й дві «Гарпії-3».

Де саме в Китаї розташоване виробництво — у документах не зазначили. Однак там ідеться, що площа бази становить 80 гектарів і вона зможе виробляти по 800 дронів на рік.

Запуск ще однієї спільної з Китаєм розробки — ударного дрона REM 1 вантажопідйомністю до 400 кілограмів — «Купол» анонсував протягом восьми місяців. REM 1 стане аналогом американського безпілотника Reaper, уточнює Reuters.

Співпраця Китаю та РФ

У квітні цього року США попередили союзників про те, що Китай посилив підтримку Росії у її війні проти України. Пекін надає Кремлю ще й дані геопросторової розвідки, а також мікроелектроніку та обладнання для танків.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії Китай жодного разу не підтримав Україну. Пекін підтримував РФ і засуджував запроваджені Заходом через збройну агресію санкції проти неї. Загальна торгівля Китаю з Росією досягла рекордно високого рівня торік — $218 мільярдів за 11 місяців 2023 року.