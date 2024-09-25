У Швейцарії вперше використали капсулу для самогубств — поліція провела арешти

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У Швейцарії 64-річна американка вперше використала капсулу для самогубств Sarco. Поліція порушила справу за допомогу в самогубстві — кількох людей затримали.

Про це пишуть The Guardian та Associated Press.

Капсулу використали 23 вересня, у лісі в комуні Мерісгаузен у кантоні Шаффгаузен, що неподалік від кордону з Німеччиною. Близько 16:40 на місце прибули поліцейські, судово-медичні експерти та прокурори. Капсулу вилучили, а померлу жінку доставили до Інституту судової медицини Цюриха для розтину.

Швейцарія — одна з небагатьох країн у світі, що дозволяє асистоване самогубство за умови, що в цьому процесі не беруть участі сторонні люди. При цьому у Швейцарії не дозволена евтаназія, тобто умисне позбавлення життя хворої людини.

Капсула для самогубств Sarco. AP

У герметичній капсулі Sarco смерть настає після того, як людина всередині неї натискає на кнопку і випускає азот. Після цього рівень кисню знижується, що нібито не завдає людині страждань.

Sarco розробив 77-річний австралійський лікар і фізик Філіп Нічке, який останні 10 років живе в Нідерландах. Нідерландське видання De Volkskrant писало, що Нічке в минулому кілька разів тестував капсулу з використанням кисневої маски, зокрема в їхній присутності.

Філіп Нічке у капсулі для самогубств Sarco. AP

За словами Нічке, смерть жінки була «легкою та безболісною». Він спостерігав за смертю жінки за допомогою відеозвʼязку та стежив за показниками її пульсу та кисню в крові. За дві хвилини після натискання кнопки вона знепритомніла, а ще через три хвилини померла.

«Ми бачили невеликі посмикування мʼязів на її руках, але на той час вона, мабуть, уже була непритомна. Це виглядало саме так, як ми очікували», — так Нічке прокоментував смерть жінки журналістам.

Перед смертю американка сказала, що вже два роки хотіла померти — відколи в неї діагностували важке захворювання, що супроводжується сильними болями. Вона сказала, що два сини повністю підтримають її рішення. Її оглянув психіатр і постановив, що жінка психічно здорова.

Швейцарська поліція затримала чотирьох людей у цій справі.