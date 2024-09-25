У Харкові з-під завалів багатоповерхівки дістали тіло жінки. Кількість загиблих зросла до чотирьох

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У Харкові 25 вересня з-під завалів багатоповерхівки в Київському районі, в яку напередодні поцілили російські війська, дістали тіло жінки.

Про це повідомили мер міста Ігор Терехов і голова ОВА Олег Синєгубов.

Загалом кількість загиблих внаслідок атаки по місту зросла до чотирьох. Постраждала 31 людина.

Росіяни вчора поцілили по двох житлових багатоповерхівках у Київському та Салтівському районах. У пошкодженому будинку в Київському районі поверхи склалися з восьмого по третій.

Також під удар потрапило хлібопекарське підприємство, його атакували авіабомбою ФАБ-500.