Фінляндія поверне Китаю двох подарованих панд — їх дорого утримувати

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Instagram / Ocean Park

Фінський зоопарк «Ехтарі» на вісім років раніше відправить назад у Китай двох подарованих панд через високі витрати на їхнє утримання.

Про це пише The Guardian.

Панд, яких назвали Лумі та Пірі, привезли до Фінляндії в січні 2018 року, через кілька місяців після того, як президент Китаю Сі Цзіньпін відвідав скандинавську країну та підписав спільну угоду про захист тварин. Зоопарк у Фінляндії заявив, що відтоді інвестував €8 мільйонів у приміщення для тварин та щороку витрачав на їхнє утримання €1,5 мільйона.

Зоопарк сподівався, що панди привернуть відвідувачів до центральної Фінляндії, але минулого року заявив, що натомість накопичив борги, оскільки пандемія скоротила подорожі.

Угода з Фінляндією передбачала перебування на 15 років, натомість панди незабаром підуть на місячний карантин, після чого їх відправлять назад до Китаю. Загалом переговори про повернення тварин тривали три роки. Китай вже надав свою згоду.

Речник Міністерства закордонних справ Фінляндії заявив, що повернення панд не вплине на відносини між країнами.

Дипломатія панд

Китай вважає панд національним надбанням і понад пів століття використовує їх для зміцнення дипломатичних відносин з іншими країнами. КНР позичає ведмедів іноземним зоопаркам, а ті через кілька років повинні повернути їхніх дитинчат у Китай, аби підтримати китайську програму з розведення панд.

Від 1957 до 1983 року Китай подарував 24 панди девʼяти країнам: тодішньому Радянському Союзу, Північній Кореї, США, Великій Британії, Японії, Франції, Німеччині, Мексиці та Іспанії.

Китайські «посланці дружби» є і на Тайвані, попри напружені політичні відносини між країнами. Панду Туан Туана та його партнерку Юань Юань Китай подарував Тайваню у 2008 році. Імена панд разом означають «воззʼєднання» — ймовірно, це посилання на прагнення Пекіну поглинути Тайвань. У 2013 і 2020 році в Туан Туана та Юань Юань народилися дитинчата, але в листопаді 2022 року панда Туан Туан помер від некрозу мозку.