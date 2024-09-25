FT: Пригожин таємно використовував банки JPMorgan і HSBC для платежів «ПВК Вагнера»

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Одні з найбільших банків світу — американський JPMorgan Chase і британський HSBC — обробляли платежі для компаній в Африці, підконтрольних вже покійному засновнику «ПВК Вагнера» Євгенію Пригожину.

Про це пише Financial Times.

Медіа посилається на витік документів, отриманих Центром перспективних оборонних досліджень (C4ADS).

Згідно з цими документами, у 2017 році суданська гірничодобувна компанія Meroe Gold, яка була прикриттям для «ПВК Вагнера», відправила платіж з місцевого банківського рахунку через JPMorgan Chase як проміжний банк у Нью-Йорку продавцю промислового обладнання в Китаї.

Інший рахунок за той самий рік свідчить, що Meroe Gold надіслала китайській компанії платіж за дизель-генератори та запчастини через банк Hang Seng Bank, який входить до групи HSBC.

Немає жодних доказів того, що ці банки знали про те, що вони здійснюють транзакції на замовлення підставних осіб «ПВК Вагнера».

Meroe Gold не перебувала під санкціями США на момент здійснення платежів, але Пригожин був під ними з 2016 року. У 2018 році компанія Meroe потрапила під санкції США за те, що «перебувала у власності або під контролем Пригожина» і допомагала йому «експлуатувати природні ресурси Судану з метою отримання особистої вигоди».

HSBC відмовився коментувати конкретні транзакції в Судані, але банк заявив, що «глибоко відданий боротьбі з фінансовими злочинами та цілісності світової фінансової системи».

У JPMorgan заявили, що «після аналізу обмеженої інформації, наданої нам, ми не знайшли жодних записів, які б відповідали цим транзакціям».