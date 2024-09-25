За ніч ППО збила 28 ударних дронів і 4 ракети

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У ніч на 25 вересня сили ППО знищили 28 ударних безпілотників Shahed і чотири керовані авіаційні ракети Х-59/69. Ще чотири дрони локаційно втрачені в кількох регіонах України.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Щоб відбити повітряний напад Росії, залучали авіацію, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

Загалом уночі російські окупанти атакували Харківщину зенітною керованою ракетою С-300 та трьома ракетами невстановленого типу, тоді як Одещину — чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору з акваторії Чорного моря. Також росіяни запустили 32 БпЛА Shahed із Приморсько-Ахтарська і Курська (РФ).

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Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Харківській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Сумській, Полтавській, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях.