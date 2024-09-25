Слухаючи про український мирний план, американські політики думають про свої вибори. Огляд матеріалів іноземних медіа про війну 24 вересня

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«Бабель»

На тлі візиту Володимира Зеленського до США із пропозицією мирного плану, який включає постачання Україні новітньої зброї та продовження операції на Курщині, ― про ці наміри української влади написало чимало західних видань. Більшість із них оцінює перспективи плану стримано.

Так, журналіст Макс Бут, який давно пише про російсько-українську війну, описав у The Washington Post загальний контекст американського візиту української команди та потреби Києва. Він згадав, у тому числі, про давнє прохання української влади дозволити бити по Росії далекобійними ракетами ATACMS. Як і про те, що поступово готовність до переговорів із Росією серед українців зростає, однак це досі меншість в українському суспільстві, та й переговори очікуються з умовою утримання за Києвом всієї міжнародно визнаної української території. Також він згадав про складну ситуацію в українській енергосистемі ― відповідно до звіту ООН, опублікованого на минулому тижні, враховуючи поточний стан енергомереж та генерації в Україні, взимку можна очікувати відключень світла від 4 до 18 годин на добу, а якщо росіяни битимуть по українській енергосистемі ще й виявляться успішними в цьому, у країні «можлива гуманітарна катастрофа».

Зеленський представить план Джо Байдену ― хоча очевидно, що той далеко не головна людина, від якої залежить його доля. Більшість американських політиків очікує виборів президента, до яких лишилось якісь шість тижнів. Якщо переможницею на них стане Камала Гарріс ― Путін опиниться в ситуації, коли наступні чотири, а то й вісім років Білий дім очолюватиме дружньо налаштована до України команда (Трамп уже заявив, що у разі програшу на цих виборах на наступні не балотуватиметься). Очевидно, що це відчутно змінить баланс сил в Україні ― і чи не найбільше вплине на перспективи втілення мирного плану. У Росії навряд чи стане ресурсу боротися з Заходом у поточному режимі всі вісім років, і Путін шукатиме поле для переговорів. В України зʼявиться більше можливостей вести їх із позиції сили. Якщо ж на виборах переможе Трамп, перспективи для Росії видаються набагато оптимістичнішими, а ймовірність реалізації «плану перемоги» України істотно знижується, підсумовує Бут.

Натомість матеріал у Bloomberg щодо перспектив «плану перемоги» України значно песимістичніший. Спікери в ньому ― як американські, так і з урядів різних країн Західної Європи ― кажуть, що втілення цього плану навряд чи істотно змінить ситуацію для України. А деякі відверто називають його вішлістом ― просто побажаннями українського уряду, які мають мало шансів на втілення.

Тимчасом у ці дні активно працюють лобісти українських інтересів у США і ті, хто може вплинути на думку американського істеблішменту. Так, у Newsweek вийшла стаття лавреатки Нобелівської премії миру Олександри Матвійчук про те, що попри всі виклики та звірства росіян Україна тримається ― і дозвіл для Києва бити вглиб російської території лише додав би українцям ефективності й наблизив кінець війни.

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