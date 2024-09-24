Зеленський заявив, що Росія хоче атакувати три атомні електростанції
- Автор:
- Олександра Амру
- Дата:
-
Getty Images / «Бабель»
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія хоче атакувати три українські атомні електростанції.
Про це він сказав під час своєї промови на засіданні Ради безпеки ООН.
«Зараз, коли ми наближуємося до третьої зими цієї війни, Росія знову намагається знищити нашу енергосистему, і цієї осені вони навіть більш цинічні: підготувалися до атак на три наші АЕС», — сказав Зеленський.
За його словами, в України є інформація і докази цього.
- Раніше Зеленський у інтервʼю ABC заявив, що Росія використовує китайські супутники, щоб фотографувати українські атомні електростанції. Можливо, так РФ готується до ударів по них.
- Українські атомні електростанції перебувають у постійній небезпеці через повітряні атаки Росії. За останні кілька тижнів понад 100 російських дронів і ракет пролетіли поблизу АЕС. А 23 вересня Shahed вкотре пролетів поруч з майданчиком Хмельницької АЕС — його траєкторія вказує, що Росія намагалась імітувати атаку на станцію.
- МЗС України заявляло, що РФ готує удари по критично важливих обʼєктах української ядерної енергетики напередодні зими. Ідеться, зокрема, про відкриті розподільчі пристрої на АЕС і передавальні підстанції, які є важливими для безпечної роботи атомної енергетики.