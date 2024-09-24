Зеленський заявив, що Росія хоче атакувати три атомні електростанції

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія хоче атакувати три українські атомні електростанції.

Про це він сказав під час своєї промови на засіданні Ради безпеки ООН.

«Зараз, коли ми наближуємося до третьої зими цієї війни, Росія знову намагається знищити нашу енергосистему, і цієї осені вони навіть більш цинічні: підготувалися до атак на три наші АЕС», — сказав Зеленський.

За його словами, в України є інформація і докази цього.