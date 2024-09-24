Нова Зеландія ввела нові санкції проти РФ та Білорусі

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Нова Зеландія ввела нові санкції проти пʼятьох людей та шести компаній з Росії й Білорусі.

Про це повідомив міністр закордонних справ Нової Зеландії Вінстон Пітерс, передає пресслужба уряду Нової Зеландії.

Під санкції потрапили ті, хто підтримує повномасштабне вторгнення Росії та був причетним до окупації Запорізької атомної електростанції та до російського військово-промислового комплексу.

«Санкції проти білоруських діячів є спільними зусиллями з нашими міжнародними партнерами-однодумцями засудити та притягнути до відповідальності тих, хто підтримує незаконні дії Росії», — зазначає пресслужба уряду Нової Зеландії.

Там також зауважили, що окупація Запорізької АЕС Росією загрожує ядерній безпеці, тому закликали її деокупувати.

З березня 2022 року Нова Зеландія ввела санкції проти більш ніж 1,7 тис. фізичних і юридичних осіб, а також низку торговельних обмежень щодо Росії.