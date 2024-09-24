В Україні вперше зареєстрували авторське право на твори, згенеровані ШІ

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Український національний офіс інтелектуальної власності (IP офіс) вперше видав свідоцтво про реєстрацію авторського права творам, до яких включені зображення, згенеровані штучним інтелектом.

Про це повідомила пресслужба установи.

Свідоцтво про реєстрацію авторського права видали на збірку зображень «Великодні листівки», де були використані зображення, згенеровані комп’ютерною програмою. Упорядник збірки — Маргарита Бойко.

В офісі підкреслили, що наразі законодавство України наділяє авторсько-правовою охороною тільки ті зображення, що створені людиною.

«Якщо зображення утворені лише за допомогою платформ генеративного штучного інтелекту, то авторське право не виникає. Водночас Закон України «Про авторське право і суміжні права» дає можливість визначити права sui generis на такі зображення», — додала заступниця директора ІР офісу Любов Майданик.

Крім того, ІР офіс здійснив державну реєстрацію авторських прав та видав свідоцтва на дитячу книгу та збірку віршів, які проілюстровані зображеннями, згенерованими ШІ.

Йдеться про дитячу книгу Анни Хорольської «Зачарована пригода Руфуcа» та збірку Андрія Сітнікова «Вірші незакінченої війни».