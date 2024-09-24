Росіянам, які знущалися з українських полонених під час цьогорічного наступу на Харківщину, оголосили підозру

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Правоохоронці ідентифікували та заочно оголосили підозру двом росіянам, які знущались з українських полонених під час цьогорічного наступу на Харківщину.

Про це повідомляє СБУ та Офіс генпрокурора.

Мова про:

Олексія Кіпріна — командира 3-ї стрілецької роти 153-го танкового полку 47-ї танкової дивізії 1-ї танкової армії збройних сил РФ;

Олексія Кучманова — старшого стрільця 2-го взводу 3-ї стрілецької роти вищезазначеного військового угруповування.

За даними слідства, у травні—червні цього року обидва фігуранти брали участь у повторному наступі росіян на Харківщину.

У ході боїв у районі селища Стариця Чугуївського району Кіпрін та його підлеглий разом з трьома спільниками взяли у полон чотирьох українських воїнів.

Під час конвоювання зв’язаних військовополонених росіяни били їх, збивали з ніг, імітували страту, здійснюючи постріли поруч з їх головою. Усі тортури Кіпрін знімав на камеру свого мобільного, а потім виклав це відео в інтернет.

Крім того, правоохоронці зʼясували, що Кіпрін неодноразово публікував у соцмережах свої фото у військовій формі з різних років з підписом — «на сторожі Русі з 2014 року». Також є інформація про його багаторічну службу у так званій міліції «ЛНР».

Слідчі заочно повідомили Кіпріну та Кучманову про підозру у порушенні законів та звичаїв війни. Максимальне покарання — 12 років вʼязниці.