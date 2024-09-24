Росіяни атакували Харків керованими авіабомбами. Є загиблі та поранені

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Омбудсман Лубінець Дмитро / Telegram

Російські війська 24 вересня атакували Харків двома керованими авіабомами. Є пряме влучання в багатоповерхівку.

Про це повідомляють мер Харкова Ігор Терехов та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зараз відомо про щонайменше трьох загиблих, ще 22 людини постраждали.

Росіяни поцілили по двох житлових багатоповерхівках у Київському та Салтівському районах. У пошкодженому будинку в Київському районі поверхи склалися з восьмого по третій.

Під завалами перебувають люди. Триває пошуково-рятувальна операція.