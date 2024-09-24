Зеленський: Росія фотографує українські АЕС за допомогою китайських супутників — може готувати удари по них

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Росія використовує китайські супутники, щоб фотографувати українські атомні електростанції. Можливо, так РФ готується до ударів по них.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтервʼю ABC News.

«За останніми даними, Росія використовує китайські супутники і фотографує деталі обʼєктів на АЕС. За нашим досвідом, якщо Росія фотографує певні обʼєкти, то виникає загроза ударів по ядерних обʼєктах», — сказав Зеленський.

Водночас президент не уточнив, чи використовувала РФ комерційні супутники або ті, що контролює китайський уряд. Він додав, що поділиться цією інформацією зі світовими лідерами на Генасамблеї ООН.

ABC зазначає, що це може стати ще одним прикладом звернення Росії до Китаю по допомогу у війні. Це також викликає питання щодо потужності російських супутників.

Від початку вторгнення в Україну у 2022 році Росія активно звертається до Китаю по допомогу. Незважаючи на те, що Китай поки що не надає Росії зброю напряму, західні країни дедалі більше стурбовані співпрацею між Пекіном і Москвою.