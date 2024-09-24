В Іспанії шахраї видали себе за Бреда Пітта і вкрали €325 тисяч у його шанувальниць

Новини

В Іспанії пʼятеро людей видавали себе за американського актора Бреда Пітта. Їх звинувачують у крадіжці €325 тисяч у двох шанувальниць актора.

Про це пише The Guardian.

Підозрювані звʼязувалися з шанувальницями через фан-сторінки Бред Пітта в соцмережах. Вони змусили повірити жінок, що ті спілкуються зі справжнім актором, і переконали, що «Бред Пітт» обіцяє їм романтичне майбутнє. Так вони змусили жінок переказувати кошти на проєкти, яких насправді не існувало.

Одну жінку з Андалусії ошукали на €175 тисяч, а іншу з Країни Басків — на €150 тисяч.

Іспанська поліція зазначає, що підозрювані вивчили акаунти жінок у соцмережах і склали їхні психологічні портрети. Обидві жінки були емоційно вразливими, самотніми та в депресивному стані, тому повірили «Бреду Пітту».

Підозрюваних уже заарештували, але поліція змогла повернути лише €85 тисяч вкрадених коштів.