Росія планує збільшити оборонний бюджет до $142 мільярдів

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Уряд Росії планує у 2025 році збільшити оборонний бюджет до $142 мільярдів з $115 мільярдів, запланованих на цей рік. Тобто наступного року РФ витратить на війну 6,2% валового внутрішнього продукту (ВВП).

Про це пише Bloomberg, який ознайомився з проєктом трирічного бюджету.

Підрахунки Bloomberg показують, що РФ також планує незначне зниження цих витрат протягом наступних двох років — до 5,6% ВВП у 2026 році та до 5,1% у 2027-му.

Витрати на національну оборону та внутрішню безпеку становитимуть майже 40% загальних бюджетних виплат Росії у 2025 році. Це переважає сукупні асигнування на освіту, охорону здоровʼя, соціальну політику й економіку.

До того ж прогнозується, що секретні витрати зростуть до $138 мільярдів, залишаючись на рівні майже 30% загальних бюджетних витрат. Кремль продовжує збільшувати витрати на повномасштабну війну, продовжуючи її вже третій рік.

Для порівняння: Польща у 2025 році планує збільшити оборонний бюджет до 5% від ВВП ($49,3 мільярда), що стане рекордом для країни. Станом на 2024 рік лідерами НАТО за витратами на оборону за відсотком від ВВП є Польща (4,12%), Естонія (3,43%), США (3,38%), Латвія (3,15%), Греція (3,08%). Загалом на оборонний бюджет у 2024 році США заклали $886 мільярдів.