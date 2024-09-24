У Харкові СБУ затримала військового за підозрою в підготовці ракетного удару РФ по своїй бригаді

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Служба безпеки України

Служба безпеки України затримала в Харкові військового за підозрою в державній зраді. Правоохоронці встановили, що він наводив російські ракети на свою бригаду ЗСУ і готувався втекти до РФ.

Про це пише пресслужба СБУ.

За даними слідства, нещодавно мобілізованого 45-річного мешканця Харкова в серпні цього року дистанційно завербувала воєнна розвідка Росії.

Йому дали завдання — скорегувати повітряний удар по одному з підрозділів своєї бригади ЗСУ. В обмін йому пообіцяли «евакуацію» до Росії, де він планував вступити до ЗС РФ і воювати проти України.

Щоб навести вогонь, фігурант позначив «потрібні» локації на Google-карті та надіслав знімок екрану російському куратору. Також він провів дорозвідку поблизу бойових позицій української ППО, яку російські окупанти сподівалися «обійти» під час ракетної атаки.

Служба безпеки України

Перед обстрілом підозрюваний мав прибути до визначеного місця на передовій, а окупанти — створити для нього «коридор» для переходу лінії фронту.

Однак СБУ затримала фігуранта на етапі підготовки до «евакуації» в Росію. Під час обшуку в нього вилучили мобільні телефони, які він використовував для звʼязку з російською спецслужбою. Тепер фігурант під вартою, йому загрожує довічне увʼязнення.

Під час спецоперації СБУ також провела комплексні заходи, щоб убезпечити позиції українських військ.