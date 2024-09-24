За ніч сили ППО збили 66 дронів Shahed

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Getty Images / «Бабель»

У ніч на 24 вересня сили ППО знищили 66 ударних дронів Shahed. Ще 13 ворожих безпілотників локаційно втрачені завдяки активної протидії Сил оборони України.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Усього Росія запустила по Україні 85 засобів повітряного нападу:

одну балістичну ракету «Іскандер-М» з Ростовської області РФ;

дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 із повітряного простору Брянської області РФ;

одну ракету (тип встановлюється) з Курської області РФ;

81 ударний БплА типу Shahed із районів Курськ та Приморсько-Ахтарська РФ.

Основним напрямком удару були північ і центр України. ППО працювала в Київській, Житомирській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Полтавській, Сумській та Миколаївській областях.

Telegram / Повітряні Сили ЗС України

Відбивали повітряний напад авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи Повітряних сил і Сил оборони України.

Військові закликають громадян сповіщати правоохоронців чи місцеву військову адміністрацію про виявлені підозрілі предмети, схожі на безпілотники, і просять нічого не робити з ними самостійно.