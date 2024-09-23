У США хочуть заборонити підключені до мережі автозапчастини з Китаю та РФ — бояться шпигунства

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Міністерство торгівлі США запропонувало заборонити китайські та російські компоненти в підключених транспортних засобах на дорогах США, намагаючись так запобігти шпигуванню в країні.

Про це пише The Wall Street Journal.

Занепокоєння полягає в тому, що сучасні автівки отримують багато даних — місцеперебування людини, спосіб життя, інформацію про стан здоров’я, біометричні дані. Найбільшими потенційними загрозами є телематика або бортові системи передачі даних, передові системи допомоги водієві та операційні системи автомобіля.

У США бояться, що таким чином Пекін і Москва можуть збирати дані про американську інфраструктуру та водіїв, а також зламувати зв’язок, необхідний для підтримки роботи підключених транспортних засобів. За словами міністра торгівлі Джина Раймондо, це може загрожувати національній безпеці країни.

Радник з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що вже були випадки, коли Китай вводив «шкідливе програмне забезпечення» в критичну інфраструктуру США.

«Із потенційно мільйонами транспортних засобів на дорогах, кожен з яких має термін служби від 10 до 15 років, ризик збоїв і саботажу різко зростає», — заявив він.

Росія також працює над бездротовими комунікаційними системами V2X для обміну інформацією між транспортними засобами.

Поряд із занепокоєнням щодо національної безпеки на карту поставлені й бізнес-інтереси. Китайські автомобілі стають все більш популярними в Європі та Азії — це змушує американських автовиробників панікувати, що вони незабаром можуть конкурувати з ними на ринку США. Наразі в США мало автомобілів китайського виробництва — заборона є превентивною.

Якщо рішення все ж ухвалять, то заборона на програмне забезпечення почне діяти з 2027 року, а заборона на апаратне забезпечення — з 2030 року.