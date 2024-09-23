Продовження операції на Курщині та новітнє озброєння від союзників. The Times дізналося, якими є пункти українського плану перемоги

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Український план перемоги, який президент Володимир Зеленський хоче представити і США, передбачає гарантії безпеки та надання сучасного озброєння.

Про це пише видання The Times.

За даними видання, план містить чотири ключових пункти:

прохання про західні гарантії безпеки на кшталт пакту про взаємну оборону в межах членства в НАТО;

продовження операції України в Курській області Росії, щоб мати «територіальний козир» для переговорів;

прохання про «конкретне» сучасне озброєння;

міжнародна фінансова допомога для зруйнованої економіки України.

Видання зазначає, що таким чином Зеленський хоче «захистити від Трампа» американську підтримку України після його заяв про те, що війну можна закінчити, запропонувавши територіальні поступки на користь Росії.