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Продовження операції на Курщині та новітнє озброєння від союзників. The Times дізналося, якими є пункти українського плану перемоги

Автор:
Оля Березюк
Дата:

Офіс президента / Telegram

Український план перемоги, який президент Володимир Зеленський хоче представити і США, передбачає гарантії безпеки та надання сучасного озброєння.

Про це пише видання The Times.

За даними видання, план містить чотири ключових пункти:

Видання зазначає, що таким чином Зеленський хоче «захистити від Трампа» американську підтримку України після його заяв про те, що війну можна закінчити, запропонувавши територіальні поступки на користь Росії.