Генасамблея ООН ухвалила Пакт про майбутнє. Що він передбачає

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Генеральна Асамблея ООН схвалила Пакт про майбутнє — план щодо обʼєднання країн світу для розвʼязання проблем XXI століття, таких як зміни клімату, ескалація конфліктів і зростаюча нерівність.

Про це йдеться на сайті ООН.

Пакт разом з додатками до нього — Глобальним цифровим договором і Декларацією про майбутні покоління — ухвалили консенсусом, хоча в останню хвилину деякі країни, зокрема Росія, Іран, КНДР і Сирія, запропонували внести поправку.

Поправка мала на меті включити текст, що закликає до невтручання в будь-яке питання національного суверенітету і пріоритету міжурядових обговорень, фактично применшуючи роль громадянського суспільства або інтересів приватного сектора. Її відхилили.

Що передбачає Пакт про майбутнє

Пʼять основних напрямків Пакту включають: сталий розвиток; міжнародний мир і безпеку; науку і технології; молодь і майбутні покоління та трансформацію глобального управління.

Схваливши Пакт, держави-члени ООН, серед іншого, зобовʼязалися

прискорити досягнення Цілей сталого розвитку та Паризької угоди про зміну клімату;

та Паризької угоди про зміну клімату; дослухатися до молоді й залучати її до процесу ухвалення рішень на національному і глобальному рівнях;

розбудовувати міцніші партнерства з громадянським суспільством, приватним сектором, місцевими та регіональними органами влади тощо;

подвоїти зусилля з розбудови й підтримки мирних, інклюзивних і справедливих суспільств та усунення першопричин конфліктів;

захищати всіх цивільних осіб у збройних конфліктах;

прискорити виконання зобовʼязань щодо жінок, миру та безпеки.

Глобальний цифровий договір — це перша всесвітня угода про міжнародне регулювання штучного інтелекту (ШІ) і ґрунтується на ідеї, що технології повинні давати користь усім.

Він окреслює зобовʼязання щодо забезпечення того, щоб цифрові технології сприяли сталому розвитку та дотриманню прав людини, а також щодо подолання таких ризиків, як цифровий розрив, кібербезпека та зловживання технологіями.

Згідно з документом уряди також зобовʼязуються сформувати неупереджену всесвітню наукову групу з питань ШІ та розпочати міжнародну дискусію про управління ШІ в межах ООН.

Декларація про майбутні покоління фокусується на забезпеченні добробуту майбутніх поколінь, а також підкреслює необхідність включення їхніх інтересів у процеси ухвалення рішень.

Вона також підкреслює важливість захисту навколишнього середовища, сприяння рівності між поколіннями та забезпечення врахування довгострокових наслідків сьогоднішніх дій.