Генштаб: Росія лишилася ще без 1 330 військових і 16 танків

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Telegram / Володимир Зеленський (Президент України)

За минулу добу, 22 вересня, армія РФ втратила ще 1 330 військовослужбовців, а також десятки одиниць військової техніки.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

За даними Генштабу, Сили оборони знищили ще 16 російських танків, 30 бойових броньованих машин, 81 артилерійську систему, дві реактивні системи залпового вогню, 71 дрон оперативно-тактичного рівня, 79 автомобілів та одну одиницю спецтехніки.

Загальні орієнтовні втрати росіян від початку повномасштабного вторгнення, за даними Генштабу, можна переглянути в інфографіці нижче:

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року — тоді заявляли про 5 937 загиблих. Київ тривалий час цього не робив, заявляючи, що дані розкриють після війни.

25 лютого 2024 року президент України Володимир Зеленський вперше від початку повномасштабного вторгнення озвучив число загиблих українських військових — 31 тисяча. Кількості поранених і зниклих безвісти він не назвав.