На Київщині чоловік з автоматом влаштував стрілянину в магазині. Його затримали

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На Київщині невідомий чоловік влаштував у магазині стрілянину з автомата — поранив продавчиню і власника магазину, потому втік.

Про це повідомила Нацполіція.

Подія трапилася удень 22 вересня на Обухівщині. Поліція затримала стрільця — 36-річного чоловіка, раніше він мав судимість. Про його мотиви не повідомляють. Пораненим надали допомогу — їхньому життю нічого не загрожує.

Слідчі порушили справу за хуліганство, вчинене із застосуванням зброї. Підозрюваному загрожує до семи років вʼязниці.