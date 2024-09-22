WSJ: Бійці ГУР провели добу в морі на надувному човні під час звільнення Зміїного

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Бійці Головного управління розвідки після того, як підняли на острові Зміїному прапор України в липні 2022 року, провели 28 годин у відкритому морі на гумовому човні без мотора.

Про це повідомляє Wall Street Journal з посиланням на офіцерів спецпідрозділу української розвідки «Тимур», які брали участь у деокупації острова від росіян.

Російська армія окупувала острів на початку повномасштабного вторгнення. У квітні 2022 року Україна ракетним ударом затопила флагман Чорноморського флоту Росії крейсер «Москва».

Після цього українські військові почали атакувати росіян на острові Зміїний ракетами, випущеними з безпілотників і літаків, — так вдалося потопити російські катери й знищити гелікоптер РФ. Москва оголосила про виведення своїх військ з острова 30 червня, назвавши це «жестом доброї волі».

Українські спецпризначенці отримали наказ перевірити, чи пішли росіяни з острова. На випадок, якщо вони потраплять у полон або у води Румунії, бійці Сил оборони України маскувалися під туристів, вдягнувши шорти та гавайські сорочки.

Радіоперехоплення показало, що російський спецзагін все ще присутній на острові, але він не відкривав вогонь, а пізніше евакуювався.

Після цього українські спецпризначенці вирушили на острів, щоб повернути його під контроль України. Поки військові були на суші, погода погіршилася. На зворотному шляху до материка хвилі пошкодили два мотори човна. Тому військові пересіли на надувний човен без мотора, лише з веслами. Течією їх віднесло у відкрите море, у напрямку газових бурових установок, де базувалися росіяни. Військові всю ніч вичерпували воду, що заливалася в човен через борти, і активно використовували помпу, щоб човен не здувався.

Українським спецпризначенцям вдалося звʼязатися з командиром по рації — той відправив гелікоптер на пошук бійців. Пілот помітив їх, коли вони запустили сигнальну ракету.