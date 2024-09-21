Росіяни атакували Кривий Ріг. Є поранені й загиблі, серед них — дитина

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Telegram / Сергій Лисак

Уночі росіяни атакували місто Кривий Ріг на Дніпропетровщині. Загинули троє людей — 12-річний хлопчик і дві літні жінки. Ще четверо поранені.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Також у місті зайнялися два приватних будинки. Рятувальники вже загасили пожежі. Понад два десятки осель пошкоджені, ще дві — зруйновані. Понівечені школа, гараж і авто.

Також росіяни атакували Дніпро і Нікопольщину.

У Дніпрі удар пошкодив шестиповерховий навчальний корпус, там вибиті вікна. Також понівечені три багатоповерхівки і 72 авто. Постраждав 19-річний хлопець — у нього множинні садна й перелом.

На Нікопольщині атаки тривали від учорашнього вечора. Росіяни запускали дрони й артилерію. Під ударом були Нікополь, Покровська та Мирівська громади.

Поранена 38-річна жінка. Також пошкоджені чотири будинки й заправка. Зайнявся склад приватного підприємства, знищений навантажувач, пошкоджені автівки.