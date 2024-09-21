Росіяни атакували Кривий Ріг. Є поранені й загиблі, серед них — дитина
- Автор:
- Олександра Амру
- Дата:
-
Telegram / Сергій Лисак
Уночі росіяни атакували місто Кривий Ріг на Дніпропетровщині. Загинули троє людей — 12-річний хлопчик і дві літні жінки. Ще четверо поранені.
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
Також у місті зайнялися два приватних будинки. Рятувальники вже загасили пожежі. Понад два десятки осель пошкоджені, ще дві — зруйновані. Понівечені школа, гараж і авто.
Також росіяни атакували Дніпро і Нікопольщину.
У Дніпрі удар пошкодив шестиповерховий навчальний корпус, там вибиті вікна. Також понівечені три багатоповерхівки і 72 авто. Постраждав 19-річний хлопець — у нього множинні садна й перелом.
На Нікопольщині атаки тривали від учорашнього вечора. Росіяни запускали дрони й артилерію. Під ударом були Нікополь, Покровська та Мирівська громади.
Поранена 38-річна жінка. Також пошкоджені чотири будинки й заправка. Зайнявся склад приватного підприємства, знищений навантажувач, пошкоджені автівки.
- Повітряні сили ЗСУ повідомляли про збиття цієї ночі пʼяти керованих авіаційних ракет і 11 ударних дронів Shahed. Ще пʼять безпілотників зникли з радарів завдяки радіоелектронній боротьбі. За даними ПС ЗСУ, армія РФ вдарила по Дніпропетровщині чотирма балістичними ракетами «Іскандер-М»/KN-23 та п’ятьма керованими авіаційними ракетами Х-59/69.