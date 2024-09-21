Уночі ППО збила пʼять керованих авіаційних ракет і 11 ударних дронів Shahed

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Уночі протиповітряна оборона України збила пʼять керованих авіаційних ракет і 11 ударних дронів Shahed. Ще пʼять безпілотників зникли з радарів завдяки радіоелектронній боротьбі.

Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

Загалом у ніч на 21 вересня українські захисники зафіксували 25 повітряних цілей, запущених Росією. Армія РФ вдарила по Дніпропетровщині чотирма балістичними ракетами «Іскандер-М»/KN-23 з окупованого Криму і Ростовської області РФ та п’ятьма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з повітряного простору тимчасово окупованої території Запорізької області. Також росіяни запустили 16 ударних безпілотників Shahed із Приморсько-Ахтарська та Курська, що в РФ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України.

ППО працювала в Дніпропетровській, Кіровоградській, Сумській, Полтавській, Одеській та Миколаївській областях.