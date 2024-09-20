CNN: США наступного тижня оголосять про новий пакет військової допомоги для України

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США наступного тижня оголосять про виділення Україні значного пакету озброєнь. Однак Вашингтон, ймовірно, відкладе постачання через брак зброї на складах Пентагону.

Про це повідомляє канал CNN з посиланням на джерела.

Цього тижня Пентагон повідомив, що у США залишилося $5,9 мільярда в рамках президентських повноважень щодо скорочення озброєнь, які закінчуються наприкінці фінансового року — менш ніж за два тижні.

Ці повноваження дозволяють Пентагону вилучати запаси безпосередньо з американських арсеналів і відправляти їх в Україну, і саме таким чином США надали Києву більшу частину озброєнь.

Очікується, що пакет озброєнь, який, імовірно, включатиме артилерію, засоби протиповітряної оборони та інші боєприпаси, необхідні для ведення бойових дій, буде значно більшим, ніж нещодавно оголошені, вартість яких коливалася на рівні $200 мільйонів.

CNN пояснює, що останнім часом США надавали Україні менші пакети військової допомоги, оскільки запаси зброї та обладнання, які Пентагон готовий відправити Києву з власних запасів, зменшилися. Та зважаючи на можливість того, що ці кошти закінчаться, США можуть піти іншим шляхом, оголосивши про надання великих пакетів військової допомоги, на доставку яких підуть місяці.