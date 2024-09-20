Посилення енергетики, вступ України до ЄС і використання заморожених активів РФ. Про що Зеленський говорив з президенткою Єврокомісії

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У пʼятницю, 20 вересня, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн прибула з візитом до Києва і провела з президентом України Володимиром Зеленським розмову у форматі один на один.

На брифінгу за підсумками зустрічі Зеленський повідомив, що перемовини були «тривалими і максимально змістовними». Говорили, зокрема, про використання коштів Європейського фонду миру та Фонду допомоги Україні для сталої підтримки Сил оборони; посилення української енергетики; повне використання заморожених російських активів на користь України; прискорення переговорів про вступ до ЄС, а також про посилення санкційного тиску на Росію.

Енергетика

Урсула фон дер Ляєн зазначила, що Єврокомісія розробила план підтримки української енергетики в зимовий період. Він передбачає відновлення 2,5 ГВт енергопотужностей, а також подальше приєднання України до європейської енергетичної мережі. Крім того, ЄС планує експортувати до України 2 ГВт електроенергії та забезпечити стабільне енергопостачання в усіх регіонах. Завдяки цьому вдасться покрити понад 25% енергетичних потреб узимку.

«Зараз ми відправляємо мобільні газові турбіни, сонячні панелі. Також ми обговорювали питання, які стосуються захисту електростанцій», — зазначила фон дер Ляєн.

Використання активів РФ на користь України

Президент Зеленський окремо відзначив оголошену напередодні додаткову підтримку з боку ЄС для підготовки до зими на суму приблизно €160 мільйонів, €100 мільйонів з яких виділили з доходів від заморожених російських активів.

Зеленський наголосив, що необхідні повне використання заморожених російських активів для захисту України від агресії РФ, чіткий механізм виділення тих $50 мільярдів, щодо яких є згода і загальне рішення на політичному рівні, а також посилення санкцій проти Росії.

Фон дер Ляєн розповіла, що Єврокомісія ухвалила пропозиції, які дадуть ЄС змогу виділити Україні кредит до €35 мільярдів за рахунок заморожених активів РФ.

«Дуже важливо, що цей кредит потрапить безпосередньо до вашого державного бюджету. Це покращить макрофінансову стабільність України та надасть вам значну фіскальну підтримку. Ви будете вирішувати, як найкраще використовувати ці кошти», — сказала Урсула фон дер Ляєн.

Міжнародна співпраця

Зеленський подякував за спільну роботу заради повної реалізації Формули миру. За його словами, потрібно максимально посилити Україну, щоб уже цього року провести другий Саміт миру.

Окрему увагу лідери приділили вступу України до ЄС.

«Наші команди працюватимуть для прискорення процесу таких важливих для нас переговорів», — додав президент.

Також Зеленський зазначив, що планує 26 вересня представити план перемоги президенту США Джо Байдену. Він зазначив, що не розкриває деталей документу, адже спершу має обговорити його з Байденом.

За словами президента України, реалізація деяких пунктів цього плану залежить лише від рішення США. Зеленський розраховує на підтримку з боку Байдена і швидке втілення плану з партнерами.

«План розрахований на рішення, які повинні статися починаючи вже з жовтня й до грудня. І не затягувати ці процеси. Ми б дуже цього хотіли. Тоді ми вважатимемо, що план спрацює», — додав він.