«Бабель»: Міністр оборони Умєров звільнив двох заступників начальника ГУР Буданова. Що відомо

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Telegram / Головне управління розвідки МО України

Міністр оборони Рустем Умєров звільнив двох заступників начальника ГУР Кирила Буданова — Віктора Зайцева та Ігоря Остапенка, та вивів їх у розпорядження.

Цю інформацію «Бабелю» підтвердили чотири джерела в різних силових структурах, дотичних до Сил оборони та безпеки.

Зайцева і Остапенка звільнили близько тижня тому. Обох називають людьми колишнього міністра оборони, а зараз посла в Словенії Андрія Тарана. Повноваження звільняти заступників начальника ГУР належать міністру оборони, а той підпорядковується президенту.

За інформацією «Бабеля», з Будановим звільнення не погоджували і не радилися з ним із цього приводу. Водночас інший співрозмовник, близький до звільнених, вважає, що за таким рішенням стоїть сам Буданов. Ще один співрозмовник, знайомий із ситуацією, зазначає, що таке рішення ухвалили на Банковій, щоб послабити Буданова. Із самими Остапенком і Зайцевим «Бабелю» звʼязатися поки не вдалося.

Днями колишній нардеп, а нині блогер Борислав Береза повідомив, що в Офісі президента збираються звільнити Буданова. Один з членів профільного комітету Верховної Ради на питання «Бабеля» про це зазначив, що «в короткій перспективі» це точно не відбудеться.

Відносини Буданова і глави Офісу президента Андрія Єрмака зіпсувалися навесні 2024 року, хоча ще в лютому Буданова розглядали разом із Сирським на посаду головнокомандувача. Коли ж обрали Сирського на цю посаду, Буданову збиралися розширити повноваження.