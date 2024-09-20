У Києві фіксують погіршення якості повітря. Зараз воно найбільш забруднене у світі

Новини

У Києві зранку, 20 вересня, погіршилась якість повітря. Ймовірною причиною цього є пожежі в екосистемі Київської області.

Про це повідомляє Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

Пожежі фіксували у Вишгородському районі області. Наразі в столиці підвищена концентрація зважених часток (пилу). За стобальною шкалою рівень забрудненості повітря в деяких районах Києва максимальний — 100 балів. Найнижчий у столиці рівень забрудненості в частині лівого берега — 74 бали (це середній показник за шкалою).

За рейтингом IQair — найбільш забруднених великих міст, Київ сьогодні на першому місті за рівнем забрудненості повітря. На другій сходинці рейтингу Каїр (Єгипет), третій — Джакарта (Індонезія).

У КМДА жителям столиці рекомендують зачинити вікна, обмежити перебування на вулиці, пити багато води, користуватися очищувачем повітря.