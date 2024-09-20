Генштаб ЗСУ: За добу Росія втратила 1 340 військових і 20 танків

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За минулу добу, 19 вересня, Росія на фронті втратила ще 1 340 військових убитими й пораненими, а ще військову техніку.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Крім живої сили, за минулу добу Сили оборони знищили 20 танків, 39 бойових броньованих машин, 35 артилерійських систем, два засоби ППО, 52 БпЛА оперативно-тактичного рівня, одну крилату ракету, 59 одиниць автомобільної і шість одиниць спеціальної техніки.

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року — тоді заявляли про 5 937 загиблих. Київ тривалий час цього не робив, заявляючи, що дані розкриють після війни.

25 лютого 2024 року президент України Володимир Зеленський вперше від початку повномасштабного вторгнення озвучив число загиблих українських військових — 31 тисяча. Кількості поранених і зниклих безвісти він не назвав.