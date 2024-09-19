Дослідники зʼясували, скільки треба води або електрики для роботи ChatGPT-4

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Для створення електронного листа зі 100 слів чат-ботом на основі штучного інтелекту GPT-4 потрібно близько 500 мілілітрів води (одна пляшка) або ж 0,14 кВт-год електроенергії, що дорівнює живленню 14 світлодіодних лампочок протягом одної години.

Газета The Washington Post попрацювала з дослідниками з Каліфорнійського університету в Ріверсайді (США), щоб зʼясувати, скільки води та енергії ChatGPT від OpenAI споживає, щоб створити один електронний лист на 100 слів за допомогою мовної моделі GPT-4.

Щоб отримувати такий лист раз на тиждень протягом року, знадобиться 7,5 кВт-год, а це кількість енергії, яку споживають 9,3 домогосподарства протягом року. Також це дорівнює 27 літрам води.

Кожен запит до ChatGPT проходить через сервер, який виконує тисячі обчислень, щоб підібрати найкращі слова і створити релевантну відповідь. Під час обчислень сервери, які зазвичай розміщені в центрах обробки даних, виділяють тепло.

Щоб охолодити обладнання і підтримувати його працездатність, використовують водяні системи. Вода переносить тепло у градирні, через які воно виходить з центру обробки даних.

Там, де є дефіцит води і натомість помірні ціни на електроенергію, її використовують для охолодження центрів за допомогою великих блоків, схожих на кондиціонери.

За словами захисників навколишнього середовища, центри обробки даних часто є одними з найбільших споживачів води в містах, де вони розташовані. Тоді як там, де використовують електрику, збільшуються рахунки містян за електроенергію.

Центри обробки даних потребують величезної кількості енергії для підтримки та інших видів діяльності, таких як хмарні обчислення, а штучний інтелект збільшив таке навантаження.

Якщо центр обробки даних розташований у спекотному регіоні та покладається на систему кондиціонування, то для підтримки низької температури серверів потрібно багато електроенергії. Якщо ж центри розраховують на водяне охолодження і розташовані в регіонах, схильних до посухи, вони ризикують виснажити дорогоцінний природний ресурс на цій території.