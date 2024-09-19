В Італії хочуть запровадити хімічну кастрацію для педофілів і ґвалтівників

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Bicanski / Pixnio

Італія в середу наблизилася до легалізації хімічної кастрації — депутати схвалили створення комітету, який міг би розробити законопроєкти про введення антиандрогенів сексуальним злочинцям.

Про це повідомляє Politico.

Нижня палата італійського парламенту ухвалила пропозицію, за якою гормональна терапія сексуальних злочинців «має бути консенсусною і знижувати ризик повторного злочину». Нижня палата зобовʼязала уряд створити відповідний комітет, що займатиметься запровадженням такого покарання.

Права адміністрація премʼєр-міністра Італії Джорджі Мелоні намагається бути жорсткою щодо закону і порядку. З моменту приходу до влади у 2022 році її уряд запровадив законодавство, яке встановлює десятки нових злочинів і посилює покарання.

Мелоні очолила реконструкцію муніципалітету Кайвано — неблагополучного муніципалітету в Неаполі, що став символом злочинності після групового зґвалтування двох дітей. У цій справі засудили пʼятьох. Цього місяця Мелоні також заявила, що найближчими місяцями її пріоритетом буде безпека громадян.

Пропозицію про хімічну кастрацію педофілів і ґвалтівників висунула ультраправа партія «Ліга», яка входить до правлячої коаліції Мелоні. Створення такого закону партія зробила ледве не своєю головною фішкою. За пропозицією «Ліги», засуджені за сексуальні злочини можуть отримати умовний термін в обмін на хімічну кастрацію.

«Перемога «Ліги»! Ще один важливий крок вперед у нашій історичній битві за справедливість і здоровий глузд: нульова терпимість до ґвалтівників і педофілів», — так привітав ухвалення пропозиції нижньою палатою італійського парламенту лідер «Ліги» Маттео Сальвіні.

Натомість опозиційні групи назвали пропозиції «екстремістськими» та «такими, що порушують гуманність і справедливість».

Член парламенту Симона Бонафе з опозиційної лівоцентристської Демократичної партії заявила, що пропозиція «Ліги» є «неконституційною» і «підриває основу італійської правової системи, яка століттями боролася проти використання тілесних покарань».