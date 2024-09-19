ЄС виділяє €160 млн на підготовку української енергетики до зими.Частина коштів — заморожені активи РФ

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Європейський Союз виділить Україні €160 млн для підтримки енергетичної безпеки України напередодні зими. Частина суми буде надана із заморожених російських активів.

Про це повідомила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час спільної з виконавчим директором Міжнародного енергетичного агентства Фатіхом Біролем пресконференції у Брюсселі.

60 млн євро виділять на підтримку притулків й обігрівачі, ще €100 млн від заморожених у Європі російських активів — на ремонт та відновлення джерел енергії. Голова ЄК сказала, що вважає це справедливим, адже Росія має «заплатити за зруйноване».

За словами Урсули фон дер Ляєн, цьогоріч Україні потрібно 17 гігават потужності. Фінансову допомогу ЄС виділяє, щоб забезпечити потреби українців та зробити українську енергосистему більш стійкою в довгостроковій перспективі.

Від початку повномасштабного вторгнення Україна отримала щонайменше €2 млрд для підтримки для енергетичної безпеки.

Атаки РФ на енергетику

Росія відновила масовані атаки по українській енергетиці цієї весни. Масові удари по енергообʼєктах України є регулярними. Останній — 26 серпня, тоді Росія атакувала енергетичну інфраструктуру в 15 областях. З 22 березня росіяни вже знищили понад 9 ГВт — половину від пікового споживання електроенергії взимку.