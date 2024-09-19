«Російські солдати, яких відправляють на штурм підступів до Покровська, потрапляють на цвинтар». Огляд матеріалів іноземних медіа 18 вересня

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«Бабель»

Десятки матеріалів іноземних медіа було присвячено підриву українцями складу боєприпасів у Тверській області Росії. Здебільшого це просто новинні повідомлення, написані не без насолоди. Наприклад, американське політичне видання Politico в новині пропонує подивитись на відео, «як Україна стирає російський склад зброї з лиця землі».

А репортер The Guardian Люк Гардінг побував у Покровську, коли ворог був уже за вісім кілометрів від міста. У великому репортажі він переважно описує, як росіяни повільно наступають, при цьому масово гинучи. Цей текст починається так: «Російські солдати, яких відправили штурмувати українські позиції, прибувають на цвинтар. Довкола них ― рештки зруйнованого села Михайлівка. Згори ― українські розвідувальні дрони. Один із солдатів заховався під деревом. Інший побіг до будинку, від якого лишились лише рештки стін. У штабному пункті ЗСУ майор Олександр Фанагей тихо і коротко щось каже. За кілька секунд український дрон-камікадзе врізається в росіянина, що рухається. Відео показує, що він вижив, але має поранення лівої ноги. Солдат повзе на ділянку з травою і намагається накласти бандаж. "Він точно помре, ― передбачає Фанагей. ― Ворог не переймається евакуацією поранених"».

Більшість матеріалу обертається довкола досвіду Фанагея та підпорядкованої йому 15 бригади Нацгвардії України. Він налаштований оптимістично: бачить, що темпи наступу росіян знизились, чим варто завдячувати, зокрема, наступу ЗСУ на Курщині. Бачить, що росіяни, як і раніше, намагаються брати кількістю, а не якістю ― їхній потенціал неухильно вичерпується. Що вся територія довкола Покровська стала для росіян великим кладовищем. Що місто можна втримати. «Ми воюємо вже три роки, маємо величезний досвід, ― каже Фанагей. ― Якщо дати нам достатньо зброї, цілком можна не лише втримати місто, але й виграти у війні».

Наразі більшість закладів у Покровську вже закрилися, а ті, що досі працюють, забили вікна плитами ДСП. Тисячі людей залишаються в місті, однак вони живуть у нескінченному гуркоті обстрілів і з постійним ризиком «прильотів». Росіяни вже обстрілюють шосе між Покровськом і Костянтинівкою. Однак наступ на саме місто дуже сповільнився. Бої за нього, очевидно, будуть головним обʼєктом зусиль росіян до кінця цього року. А з тим, як вичерпується їхній ресурс, навряд вони зможуть досягти відчутних успіхів десь іще, підсумовує видання.

Це лише частина огляду. Про ще три матеріали, які стосуються російсько-української війни, читайте на нашому Patreon.