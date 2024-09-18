В Україні заблокували телеграм-канал, де погрожували терактами у Львові. У школах посилили заходи безпеки
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Anton Vergun / Contributor
В Україні заблокували телеграм-канал, який поширював інформацію про теракти у Львові.
Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ.
МВС стверджує, що канал адміністрували з території РФ — там було понад 2 500 учасників. Тривають оперативні заходи, слідство встановлює людей, причетних до поширення повідомлень.
У відомстві наголосили, що безпеці громадян, й особливо дітей у школах, приділяють особливу увагу. Інших деталей в МВС не уточнили.
Тим часом мер Львова Андрій Садовий пише, що на цьому тижні в телеграм-каналах почали поширювати інформацію з погрозами про теракти, однак невідомо, чи були вони реальні або з метою залякування. Також невідомі розтрощили одне з центральних кафе міста, а в ніч на 18 вересня підпалили одразу 8 обʼєктів у місті, зокрема будівлю кінотеатру «Дзвін».
Тож сьогодні поліцейські здійснять низку заходів безпеки на території всіх шкіл міста. А зранку 19 вересня біля входу до кожної школи поліцейський та представник школи перевірятимуть всіх, хто заходить — пройти зможуть лише поліція, працівники школи та учні.
На тлі цього Садовий закликав українців відмовитися від месенджера Telegram.
- Про те, що месенджер Telegram містить у собі низку загроз для безпеки України, ще в лютому говорив представник ГУР Андрій Юсов. Тоді він казав, що Україна вибудовує комунікацію з адміністраціями всіх платформ, зокрема з Telegram, щоб працювати за правилами.