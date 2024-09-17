У Норвегії хочуть припинити продаж бензинових автівок — вперше у світі

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Норвегія першою у світі планує до 2025 року припинити продаж нових бензинових і дизельних автомобілів.

Про це повідомляє BBC.

У країні більше електричних машин, ніж тих, що працюють на пальному. З усіх 2,8 мільйона зареєстрованих приватних автомобілів — 754 303 електрокари і 753 905 бензинових. Тобто девʼять із десяти нових автомобілів, проданих у Норвегії, — це електромобілі.

Країна має суверенний фонд у понад $1,7 трильйона , створений коштом надходжень від її нафтових родовищ. Саме ці надходження дозволили країні надавати населенню пільги для купівлі саме електромобілів.

Зокрема, країна звільнила покупців електромобілів від податку з продажу. Це не єдині переваги, які дає Норвегія власникам електрокарів. Водіям не потрібно платити за парковку — у більшості місць для електрокарів вона безкоштовна. Також у кожному норвезькому містечку є безліч безкоштовних зарядних пристроїв, лише в Осло їх 2 000.