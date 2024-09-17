Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про військову службу іноземців в Україні. Що він передбачає
- Автор:
- Олександра Амру
- Дата:
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Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт № 12023 про зміни правил проходження військової служби за контрактом для іноземців і людей без громадянства. Документ підтримали 278 нардепів.
Про це повідомив народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк.
Документ пропонує дозволити іноземцям і людям без громадянства підписувати контракти зі Збройними силами України, Державною спецслужбою транспорту та Національною гвардією.
Законопроєкт передбачає створення Центру рекрутингу іноземців, де вони проходитимуть перевірку. Під час неї планують зʼясовувати:
- чи законно вони перебувають на території України;
- чи були вони притягнені до адміністративної чи кримінальної відповідальності за законами України;
- чи повʼязані вони з розвідувально-підривною діяльністю іноземних держав проти України;
- а також інші обставини, що можуть перешкоджати прийняттю такої людини на військову службу за контрактом.