Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про військову службу іноземців в Україні. Що він передбачає

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Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт № 12023 про зміни правил проходження військової служби за контрактом для іноземців і людей без громадянства. Документ підтримали 278 нардепів.

Про це повідомив народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк.

Документ пропонує дозволити іноземцям і людям без громадянства підписувати контракти зі Збройними силами України, Державною спецслужбою транспорту та Національною гвардією.

Законопроєкт передбачає створення Центру рекрутингу іноземців, де вони проходитимуть перевірку. Під час неї планують зʼясовувати: