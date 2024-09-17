Парламент Грузії ухвалив законопроєкти, що обмежують права ЛГБТ

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Парламент Грузії на засіданні 17 вересня затвердив у третьому (фінальному) читанні пакет законопроєктів і поправок, які обмежують права ЛГБТ-спільноти.

Про це пише «Новини — Грузія».

Закони підтримали 84 депутати, водночас опозиція в голосуванні участі не брала. Це ініціатива провладної партії «Грузинська мрія».

Закон набуде чинності після підписання президентом і публікації на сайті «Законодавчого вісника Грузії». Поки що Саломе Зурабішвілі не оголошувала, чи накладе вона вето на пакет законопроєктів.

Серед іншого, ухвалені документи забороняють одностатеві шлюби, усиновлення дітей одностатевими парами і трансгендерний перехід. В освітніх закладах і медіа забороняють поширювати інформацію, що «популяризує» одностатеві стосунки. Під забороною також і будь-які зібрання, спрямовані на «пропаганду ЛГБТ».

Міжнародні правозахисні організації занепокоєні ухваленими законопроєктами — кажуть, що це закріпить стигматизацію ЛГБТ-спільноти в суспільстві і сприятиме дискримінації в Грузії.