За останні пів століття 2023 рік став найгіршим у питанні вільних виборів

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За останні пів століття найгіршим роком з точки зору вільних та справедливих виборів та парламентського нагляду став 2023 рік. Демократія у світі продовжує знижуватись восьмий рік поспіль.

Про це повідомляє Міжнародний інститут демократії та сприяння виборам (International IDEA), передає Politico.

Зі 158 країн у 47% знизилися демократичні показники за останні п’ять років. Ключовим показником є вибори. Йдеться про залякування уряду, іноземне втручання, дезінформацію та зловживання штучним інтелектом у кампаніях.

Довіра до виборів перебуває під загрозою через падіння явки, а результати все частіше апелюють — у світі оскаржують кожні треті вибори. У всьому світі майже на 20% виборів з 2020 по 2024 рік один із кандидатів або партій, які програли, відхиляв результати. Середній відсоток населення виборчого віку, яке фактично проголосувало, знизився з 65,2% у 2008 році до 55,5% у 2023 році.

Рівень демократії у країнах

В Африці рівень демократії загалом залишається стабільним протягом останніх п’яти років, проте значно знизився у Сахелі, де відчули наслідки від перевороту у Буркіна-Фасо. Водночас IDEA зазначила, що Бурунді та Замбія досягли помітних покращень.

У третині країн Західної Азії показники демократії погіршилися. У Європі також зафіксували загальний спад у таких демократичних аспектах, як верховенство права та громадянські свободи. Проте рівень демократії прогресував у Чорногорії та Латвії.

У Північній та Південній Америці здебільшого стабільні показники демократії, але у таких країнах, як Гватемала, Перу та Уругвай зафіксували спад.

У більшості країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону є незначні падіння або стабільність у показниках демократії, помітні покращення відбулися на Фіджі, Мальдівах і в Таїланді.

Значне погіршення демократії організація відзначила в Афганістані, де таліби захопили владу у 2021 році.