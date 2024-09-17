Букерівська премія оголосила короткий список номінантів

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Букерівська премія 2024 року оголосила короткий список номінантів. Переможця визначать 12 листопада.

Про це йдеться на сайті премії.

Ось номінанти:

James («Джеймс»), Персіваль Еверетт;

Orbital («Орбітальний»), Саманта Гарві;

Creation Lake («Озеро творення»), Рейчел Кушнер;

Held («У полоні»), Енн Майклз;

The Safekeep («Сховище»), Яель ван дер Вуден;

Stone Yard Devotional («Служба камʼяного подвірʼя»), Шарлотта Вуд.

Цьогоріч шортліст премії містить найбільшу кількість жінок за її 55-річну історію — пʼять. Лише один з номінантів — чоловік, американський письменник Персіваль Еверетт. У списку автори з п’яти країн, зокрема з Нідерландів (вперше), Австралії (вперше за 10 років), а також із Британії, Канади й США. Двоє номінантів уже потрапляли до шортлісту раніше.

Загалом журі обирало зі 156 книжок, опублікованих у період з 1 жовтня 2023 року до 30 вересня 2024 року.

У книгах розкриваються різні питання: як ми приховуємо своє справжнє «я» від оточення і суперечлива природа істини, а ще як травматичні історії — особисті та колективні — формують і обмежують нас, а також супроводжують нас, як би далеко ми не йшли.

У кожній книзі з шортлісту розкривається те, що ми називаємо «домом». Організатори «Букера» кажуть, що цьогорічна премія з різних сторін розповідає про фундаментальну людську потребу мати приналежність — у світі, де так багато людей відчувають себе загубленими й небажаними.