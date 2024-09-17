Букерівська премія оголосила короткий список номінантів
- Автор:
- Олександра Опанасенко
- Дата:
-
David Madison / Getty Images
Букерівська премія 2024 року оголосила короткий список номінантів. Переможця визначать 12 листопада.
Про це йдеться на сайті премії.
Ось номінанти:
- James («Джеймс»), Персіваль Еверетт;
- Orbital («Орбітальний»), Саманта Гарві;
- Creation Lake («Озеро творення»), Рейчел Кушнер;
- Held («У полоні»), Енн Майклз;
- The Safekeep («Сховище»), Яель ван дер Вуден;
- Stone Yard Devotional («Служба камʼяного подвірʼя»), Шарлотта Вуд.
Цьогоріч шортліст премії містить найбільшу кількість жінок за її 55-річну історію — пʼять. Лише один з номінантів — чоловік, американський письменник Персіваль Еверетт. У списку автори з п’яти країн, зокрема з Нідерландів (вперше), Австралії (вперше за 10 років), а також із Британії, Канади й США. Двоє номінантів уже потрапляли до шортлісту раніше.
Загалом журі обирало зі 156 книжок, опублікованих у період з 1 жовтня 2023 року до 30 вересня 2024 року.
У книгах розкриваються різні питання: як ми приховуємо своє справжнє «я» від оточення і суперечлива природа істини, а ще як травматичні історії — особисті та колективні — формують і обмежують нас, а також супроводжують нас, як би далеко ми не йшли.
У кожній книзі з шортлісту розкривається те, що ми називаємо «домом». Організатори «Букера» кажуть, що цьогорічна премія з різних сторін розповідає про фундаментальну людську потребу мати приналежність — у світі, де так багато людей відчувають себе загубленими й небажаними.
- Букерівська премія — найпрестижніша літературна нагорода, яка вручається з 1969 року. За всю історію премії лише п’ять її лауреатів згодом отримували ще й Нобелівську премію з літератури. Сума нагороди — £50 тисяч.
- Лауреатом Букерівської премії 2023 став ірландський письменник Пол Лінч — він отримав її за роман «Пісня пророка» (Prophet Song). Роман Лінча описує боротьбу матері чотирьох дітей, яка намагається врятувати свою сімʼю, коли Ірландія сповзає до тоталітаризму.