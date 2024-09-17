У США затримали росіянина — він незаконно постачав у РФ компоненти для дронів

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У штаті Флорида (США) 16 вересня заарештували 44-річного росіянина Дениса Постового. Його звинувачують у порушенні експортних обмежень США, відмиванні грошей та незаконному постачанні до РФ мікроелектронних компонентів, зокрема військового призначення.

Про це повідомило Міністерство юстиції США.

Таке технічне оснащення використовують у безпілотних літальних апаратах (БпЛА або дронах). Прокурор США Грейс зазначив, що воно могло б посилити військові спроможності РФ проти України.

Слідство встановило, що після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, з лютого 2022 року, фігурант справи закуповував у США мікроелектронні компоненти військового призначення та без необхідних ліцензій від Міністерства торгівлі США, тобто незаконно, експортував їх до Росії. Постовий закуповував потрібне оснащення через фірми, якими він володіє або керує в Росії та Гонконзі, зокрема WowCube HK Limited, JST Group Hong Kong, Jove HK Limited і Vector Group. Так він приховував кінцевий пункт призначення — у документах не вказував дані про РФ, а постачав мікроелектронні компоненти через проміжні пункти призначення у Гонконзі, Швейцарії та інших країнах.

Щоб купити мікроелектроніку в американських постачальників, його компанії переказували кошти через банківські рахунки в Гонконгу, Росії та інших країнах.