Сили ППО вночі збили 34 російські дрони з 51. У Сумах через атаку перебої зі світлом і водою

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У ніч на 17 вересня Росія запустила по Україні 51 ударний безпілотник Shahed. Під масованим ударом опинились, зокрема, Суми.

Про це пишуть Повітряні сили ЗСУ.

Сили ППО збили 34 дрони. Крім того, через роботу РЕБ 12 БпЛА були локаційно втрачені у кількох регіонах України. Ще два безпілотники повернулись у Росію.

Протиповітряна оборона працювала у Миколаївській, Херсонській, Сумській, Полтавській та Харківській областях.

Під масованим авіаударом опинились, зокрема, Суми та область. Росіяни вдарили по обʼєктах енергетики. Через це жителі обласного центру, а також низки районів області залишились без світла.

У звʼязку з відсутністю електроенергії сьогодні в Сумах не курсуватимуть тролейбуси.

Об’єкти критичної інфраструктури — водоканали, лікарні та інші — наразі підключені до систем резервного живлення. Воду в Суми подають з пониженим тиском.