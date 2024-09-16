Україна отримає шість САУ Panzerhaubitze 2000 від Німеччини в наступні два місяці

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Протягом наступних двох місяців Україна отримає першу половину обіцяних Німеччиною САУ Panzerhaubitze 2000.

Про це розповів міністр оборони Німеччини Борис Пісторуіс, передає Stern.

На початку вересня Пісторіус анонсував передачу Україні 12 самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000 вартістю €150 мільйонів.

«Я думаю, що шість із них будуть доставлені протягом наступних восьми тижнів», — повідомив він під час візиту до артилерійського училища 16 вересня.